Juventus, Allegri rinnova fino al 2017

14:29 - Dopo la metà di maggio, quando il campionato si avvierà verso l'epilogo, la Juventus comincerà a mettere mano ai rinnovi dei contratti. E sono due quelli più attesi. Il primo è Massimiliano Allegri, il secondo Claudio Marchisio. Per il primo si prolungherà fino al 2017, un altro anno, in pratica. Il Principino, invece, sarà bianconero fino al 2019. Il centrocampista, in pratica, chiuderà la carriera con la maglia juventina.

Entrambi gli juventini sono in scadenza nel 2016, ma chiaramente l'obiettivo della società torinese è quello di tenere entrambi. Per quanto riguarda il tecnico toscano, la Juve è rimasta impressionata positivamente dall'impatto avuto con la squadra e i risultati ne sono la chiara testimonianza. I quarti di Champions League e la leadership assoluta in campionato, hanno contribuito al rinnovo del contratto.

Per il centrocampista bianconero vale lo stesso discorso. Da tempo l'entourage di Marchisio e la Juve si confrontano per arrivare a una soluzione condivisa. Ora, quindi, pare arrivato il momento giusto per mettere nero su bianco e far chiudere così la carriera del Principino in bianconero.

Intanto, i bianconeri sono tornati a lavorare a Vinovo, dopo il fine settimana di riposo . Tutti agli ordini di mister Allegri per preparare al meglio la trasferta di sabato contro l'Empoli. Rientrato Vidal dalla Nazionale, De Ceglie e Marrone in gruppo, lavoro differenziato per Marchisio. Oggi di nuovo in campo.