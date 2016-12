Juve, preso Neto per giugno

10:03 - E' stato solo rimandato di pochi mesi l'approdo di Norberto Murara Neto alla Juve. I bianconeri e il portiere ormai ex Fiorentina hanno trovato l'accordo per giugno, quando il giocatore arriverà a Vinovo a costo zero dopo non aver rinnovato con il club viola. Di fatto, per avere l'ufficialità manca solo la firma sul contratto che legherà il 25enne brasiliano, destinato a fare il secondo di Buffon, alla Juve per quattro stagioni.

In realtà a Torino sperano ancora di averlo subito, ma difficilmente verrà liberato dai Della Valle dopo che si era ipotizzato uno scambio con Giovinco, saltato per il trasferimento della "Formica Atomica" in Canada.