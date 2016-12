Juve-Dzeko, vertice a Stoccolma di Marotta col City

13:16 - Contatto a Stoccolma, per Edin Dzeko. Beppe Marotta ha incontrato i dirigenti del City per mettere a punto idee e strategie sull'attaccante che rientra nei progetti bianconeri, la prossima stagione. L'occasione del vertice fra i maggiori club europei, ha fatto da sfondo a questo discorso per capire i margini di trattativa. Già la scorsa estate, Dzeko era vicino al club bianconero, poi ci si era dirottati su altre piste: ed era arrivato Morata.

Ora, la novità del vertice Juve-Manchester City, ben sapendo che in chiave futura il club bianconero cerca un attaccante top class e Dzeko è il terzo della lista. In cima rimane Cavani, poi Falcao. Ma si sa che le cifre da investire per loro sono ben diverse (superiori) rispetto a Dzeko.

Su Cavani, la Juve non è sola, ammesso che il Psg voglia liberarsi di lui. La concorrenza del Manchester United è fortissima, ed è destinata a prevalere in un ipotetico confronto con la Juve. Lo steso United ha Falcao a libro paga, ma i suoi pessimi rapporti con Van Gaal porteranno alla separazione, e la Juve c'è: in tal caso, si dovranno valutare le condizioni fisiche dell'attaccante, e comunque anche in tal caso si parla di cifre elevate.