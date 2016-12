Juve, dalla Spagna: Morata ha deciso di andarsene

Possibilità pari a zero: questo, almeno, secondo As. Per il quotidiano di Madrid non ci sono insomma chances: che Morata possa proseguire con la Juve è per i colleghi spagnoli fuori discussione. Due i motivi. Il primo: la Juve non 'avrebbe' la forza per pareggiare le offerte che per Alvaro arrivano da mezza Europa. Il Real, infatti, sarebbe deciso a esercitare il diritto di recompra per poi monitizzare il più possibile dalla successiva rivendita. Difficilissimo che - scrive sempre As - Morata possa invece restare a Madrid.