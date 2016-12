Inter, dall'Inghilterra: Tourè pronto a dimezzarsi l'ingaggio

15:29 - Brozovic non sarà l'ultimo colpo del mercato dell'Inter. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per consegnare a Mancini un centrocampista nell'ultima settimana di trattative: i nomi caldi sono quelli di Lassana Diarra e Lucas Leiva, ma occhio all'ex Thiago Motta. Per giugno il sogno è Yaya Tourè: secondo il 'Mirror' l'ivoriano del City sarebbe anche disposto a dimezzarsi l'ingaggio (sette milioni netti l'anno) pur di ritrovare Mancini.

L'Inter guarda al presente ma anche al futuro. Manca un ultimo tassello nel mercato che ha accontentato Mancini e ha fatto felici i tifosi nerazzurri: il presidente Thohir è in Italia per tirare le somme con lo stesso tecnico, il dt Piero Ausilio e il dg Marco Fassone e mettere a segno un altro colpo. E allora via al pressing finale per arrivare al centrocampista: Diarra o Lucas Leiva. Il francese ha già svolto le visite mediche con l'Inter ma deve ancora chiudere il contenzioso con la Lokomotiv Mosca e si attende un pronunciamento della Fifa a proposito. Negli ultimi giorni ci sarebbe stata un'apertura del club russo nei confronti dei nerazzurri: si attendono sviluppi. L'altro nome è quello del brasiliano ma il Liverpool per ora non molla la presa. Questo il presente. Il sogno per giugno si chiama invece Yaya Tourè, che ha ancora un contratto di due anni e mezzo con il City. Ma il problema vero riguarda l'ingaggio del centrocampista, che guadagna sette milioni netti l'anno. Dall'Inghilterra tuttavia rimbalza oggi la notizia secondo cui il giocatore sarebbe disposto addirittura a dimezzarsi lo stipendio pur di ritrovare Mancini e a 32 anni cominciare una nuova avventura.THOHIR A PREMIUM CALCIO: "GRAN GIOCATORE"

"Abbiamo degli obiettivi, cioè di essere in grado di arrivare in Europa e servono tante cose, un buon lavoro di squadra, per arrivare in Champions. Soprattutto vogliamo riportare entusiasmo tra i tifosi e giocare bene, non prendiamo giocatori senza una strategia, cerchiamo di prendere giocatori forti che possano equilibrare verso l'alto la squadra, a tal fine abbiamo preso Mancini, Shaqiri, Podolski, nonché rinnovato il contratto a Kovacic". Cosa dice sulle voci di mercato riguardanti Touré? "Yaya è un gran giocatore, ma dobbiamo anche capire di cosa ha bisogno la nostra squadra, vogliamo essere certi di costruire una squadra forte per il futuro, non solo una squadra di giocatori forti. Abbiamo tanti giocatori che danno equilibrio alla squadra fra giovani e meno giovani, quindi l'obiettivo è di prendere giocatori che possano aiutare la squadra".