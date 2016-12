L'Inter fa causa a Osvaldo: risoluzione del contratto e soldi

22:34 - Il muro contro muro è ormai un dato di fatto. L'Inter ha fatto causa a Pablo Osvaldo. Il club nerazzurro vuole la risoluzione del contratto e un risarcimento. Lo sfogo dell'attaccante contro la Juve è costato caro e questo nonostante il giocatore si sia scusato con il club. Ma il fatto che Osvaldo poi non si sia fatto vedere alla Pinetina per gli allenamenti. Sul mercato, il giocatore aspetta la Juve o il Milan. Intanto ha rifiutato il Qpr.

La situazione dell'oriundo è quindi assai complicata. Perché se da un lato le offerte non mancano, dall'altro il giocatore è intenzionato a non farsi mettere da parte. E su questo è già al lavoro il suo avvocato, Salvatore Scarafone. In pratica si andrà al Collegio Arbitrale. C'è, infatti, secondo la difesa il diritto del giocatore a potersi allenare. Ma per ora il club non ha alcuna intenzione di trattare con Osvaldo che ha dimostrato una scarsa serietà. Dal punto di vista del mercato, ricordiamo che una voce in capitolo ce l'ha sempre e comunque il Southampton, Pablo aspetta le offerte, last minute, di Juventus e Milan. C'è, tuttavia, anche la possibilità che rimanga all'Inter da separato in casa.

Intanto, è arrivato il presidente Thohir che certamente vedrà il giocatore e gli parlerà, come, si è saputo, ha già fatto anche Fassone.