Inter, caso Gabigol: quale futuro? In Italia Genoa o Bologna

Il caso Gabigol non è certo scoppiato ieri. Diciamo però che le parole di Wagner Ribeiro, suo agente, non hanno certo contribuito a distogliere l'attenzione dalla situazione presente e futura di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, attaccante brasiliano arrivato all'Inter dal Santos la scorsa estate come gioiellino da mettere in mostra e per ora dimenticato invece sui campi della Pinetina. Via a gennaio, ha detto l'agente. Se così sarà, in Italia ci sono Genoa e Bologna.