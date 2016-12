Inter, Ausilio: "Miglioreremo ancora la nostra rosa: Suning ha grnadi progetti"

Poco prima del derby, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, si è soffermato ai microfoni di Premium Sport parlando anche di mercato. Quello di gennaio e quello, più in là nel tempo e probabilemte più entusiasmante, per i tifosi nerazzurro. "Top player la prossima estate? Ne abbiamo già tanti, la rosa è di grande qualità e vogliamo migliorarla. Suning è arrivata da poco ma vuole investire per rendere questo progetto più importante e ambizioso. Ci vuole tempo e pazienza".