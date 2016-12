Inter, agente di Icardi a Milano per il rinnovo fino al 2019

12:51 - Derby cruciale per il futuro di Icardi all'Inter. Dopo aver superato la soglia dei 20 gol, con bonus, l'attaccante sta trattando il rinnovo del contratto con un cospicuo adeguamento dell'ingaggio. Attualmente guadagna 900mila euro all'anno e l'Inter sarebbe pronta ad alzargli lo stipnedio a 2,7 milioni fino al 2019. L'agente del giocatore è sbarcato a Milano e dopo il derby è in programma un vertice col club per fare il punto.

Un gol al Milan renderebbe l'incontro con Ausilio e Fassone più disteso, ma ormai in Casa Inter non ci sono più dubbi sul futuro di Icardi. Mancini è stato chiaro e Thohir pare abbia recepito il messaggio. Il rinnovo del contratto di Maurito è solo da firmare. L'aumento dell'ingaggio c'è, cospicuo, e anche la durata del contratto voluta dai nerazzurri sembra soddisfare le parti. Si parla di prolungamento fino al 2019 da 2,7 milioni di euro a stagione, con la cessione totale dei diritti di immagine al giocatore.



Il momento è caldo, dunque. Ed è ora per tutti di scoprire le carte in tavola. L'Inter vuole tenere Icardi. Per proseguire il progetto avviato, servono i suoi gol e il suo carisma. E serve soprattutto calmare le acque attorno al contratto, mettendo tutto nero su bianco e allontanando le sirene inglesi e non solo. Dopo il derby sarà il momento di Icardi.