Inter, accordo con il Liverpool per Kovacic

13:07 - Clamoroso retroscena di mercato dall'Inghilterra: l'Inter ha detto sì al Liverpool per Mateo Kovacic. La notizia arriva dalla tv britannica ITV e segue di un giorno il rumors sull'offerta dei Reds ai nerazzurri per il croato. Kovacic, da tempo seguito in Premier League anche dall'Arsenal, non avrebbe infatti convinto Roberto Mancini e la dirigenza dell'Inter che, per questo, avrebbe deciso di sacrificarlo accettando quindi i 30 milioni proposti dal Liverpool.

La sua cessione, sia pure dolorosa, consentirà a Thohir di mettere a bilancio una plus-valenza importante - il croato è stato pagato 11 milioni nel gennaio 2013 - e di reinvestire quei soldi per rinforzare il centrocampo, reparto che Mancini considera da ritoccare. Insomma, la partenza di Kovacic potrebbe portare all'acquisto di Yaya Touré o, quanto meno, di ammortizzare la spesa per il riscatto di Shaqiri.

La rivelazione di ITV è da considerare per quello che vale, di questi tempi. Ne prendiamo atto, e riferiamo anche quello che è accaduto a gennaio quando Kovacic ha firmato il rinnovo del contratto con l'Inter fino al 2019. Quando Fassone ha detto che Mateo "fa parte del progetto Inter-futuro". Mentre Mancini, la domnada gli viene rivolta un giorno sì e l'altro pure a proposito di Kovacic, risponde sempre così: "E' un campione, migliorerà e diventerà grandissimo".



Uno così va ceduto?