Il club più antico al mondo chiama Ibra: "Vieni da noi"

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà con ogni probabilità al Manchester United con José Mourinho, ma c'è una squadra Oltremanica che non si rassegna e spera di far cambiare idea allo svedese. E lo Sheffield FC , il club più antico del mondo, che ha pubblicato un post su Facebook per convincere Ibra.

Questo il contenuto del post: "Caro Zlatan, nel caso tu stia cercando una nuova sfida, siamo lieti di discutere con te per un contratto in vista della prossima stagione. Non ti possiamo offrire grossi ingaggi, ma la possibilità del gioco vero. Potrebbe essere la cosa migliore per te per diventare non solamente una leggenda ma un vero e proprio patrimonio del calcio. Conta di più il gioco rispetto al denaro ed alla fama. Cordialmente, #sheffieldfirst".