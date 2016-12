Genoa, Preziosi blinda Pavoletti: "Non posso rischiare di retrocedere"

A tre giorni dalla chiusura del mercato estivo il Napoli è sempre alla ricerca di un attaccante, ma il ruolo di vice-Milik non sarà ricoperto da Leonardo Pavoletti: "Mi ha chiamato De Laurentiis offrendo 15 milioni più bonus - ha detto Enrico Preziosi a Gazzamercato.it - ma gli ho detto chiaramente che non se ne parla nemmeno. Non posso rischiare di retrocedere" ha aggiunto il numero uno del Genoa .

Il presidente rossoblù blinda quindi il suo attaccante, protagonista di un ottimo inizio di campionato con due gol in altrettante gare: “Mi ha richiamato Aurelio De Laurentiis offrendo 15 milioni più bonus per il mio centravanti - ha detto Preziosi - Non lo venderei nemmeno a 25. Ma io gli ho detto chiaramente che a due giorni dalla chiusura del mercato non se ne parla nemmeno. Non posso rischiare di retrocedere vendendo Pavoletti a così poco dalla fine della sessione di mercato: è impossibile ora trovare un sostituto all’altezza. Simeone Jr è bravo ma ancora giovane, non posso dargli una simile responsabilità”. "Leonardo è contento di restare da noi - ha assicurato Preziosi - e ciò rafforza la mia scelta di tenerlo. Sapendo anche che darà il massimo per questa maglia” ha concluso.