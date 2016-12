Galliani, pranzo con l'Atletico e cena con Ancelotti: "Lo rivogliamo al Milan, io non mollo"

LA CRONACA DELLA GIORNATA DI MARTEDI'

23:32 GALLIANI: "VOGLIAMO ANCELOTTI AL MILAN. IO NON MOLLO: MERCOLEDI' NUOVO INCONTRO"

Cresce l'ottimismo in casa Milan. O per lo meno dopo la cena a casa di Ancelotti cresce l'ottimismo di Adriano Galliani, disposto a tutto pur di riportare a casa l'ex tecnico del Real: "Ho l'avallo del presidente Berlusconi, rivogliamo Ancelotti e gli ho detto di decidere solo per il sì e basta. Mercoledì ci incontreremo ancora ma sono disposto a tutto: io non mollo, vado pure a Vancouver per convincerlo!"



22:58 PROSEGUE IL PRESSING DI GALLIANI SU ANCELOTTI

Oggi Ancelotti ha rescisso il suo contratto e da domani tecnicamente il Real può tesserare un altro allenatore. Il pressing di Galliani e alto, si parla di un grosso budget per il mercato e un triennale o quadriennale per convincere il tecnico.



20:40 BERLUSCONI: "GRANDISSIMA STIMA PER ANCELOTTI"

"Se Ancelotti deciderà di ritornare da noi, ci lega un grande passato e una grande stima e affetto personale. Un presidente di società non è che non conosce il calcio, ci sono da 30 anni, capirò qualcosa e avrò qualcosa da dire anche per gli schemi di gioco. Saprei allenare al meglio una squadra di calcio portandola ai vertici mondiali chissà che non mi capiterà". Così il presidente del Milan Silvio Berlusconi a Porta a Porta.



20:30 INIZIATA LA CENA TRA GALLIANI E ANCELOTTI

L'amministatore delegato del Milan Adriano Galliani è a cena con Carlo Ancelotti. Accompagnato da Bronzetti e De Vecchi, il dirigente rossonero è arrivato a casa dell'ex tecnico del Real intorno alle 20.30: sono momenti decisivi per il futuro della panchina milanista



19:15 IL MILAN SALUTA CERCI, C'E' IL NAPOLI

Dal pranzo di Galliani con l'Atletico Madrid è emerso che il Milan non riscatterà Cerci. Così si è mosso pure il Napoli per l'esterno ex Torino. I Colchoneros, invece, confermeranno Torres.



17:50 ALLE 21 IL PRANZO-BIS GALLIANI-ANCELOTTI

E dopo la giornata di mercato coi dirigenti dell'Atletico Madrid, per parlare di Mandzukic, Mario Suarez e quant'altro, Adriano Galliani sta pra preparandosi per la cena bis con Carlo Ancelotti. Un secondo colloquio, a casa del tecnico, per portare avanti il discorso e capire quali margini ci sono perché Carlo possa cambiare idea rispetto a quella che ha in mente, ovvero fermarsi per una stagione. Ci saranno novità? Tutto è possibile.

16:19 TERMINATO IL PRANZO GALLIANI-BERTA

E' da poco terminato il pranzo tra Adriano Galliani e il ds dell'Atletico Andrea Berta. Lo riferisce MilanNews.



14:10 GALLIANI A PRANZO CON ANDREA BERTA DELL'ATLETICO

Adriano Galliani in questo momento è a pranzo con il ds dell'Atletico Andrea Berta nel ristorante El Paraguas di Madrid.



13:20 QUILON CONFERMA: "MILAN SU MARIO SUAREZ"

L'agente ha incontrato Galliani e all'uscita dall'hotel Wellington ha confermato l'interesse del Milan per il suo assistito Mario Suarez, che a gennaio era stato nel mirino di Inter e Napoli. Resterà, invece, in rossonero il portiere Diego Lopez.



12:30 SI PARLA ANCHE DI CERCI

Fra Milan e Atletico si parla anche della posizione e del futuro di Alessio Cerci. Arrivato a gennaio, Cerci non ha trovato quello che cercava in maglia rossonera (e viceversa). I patti prevedevano il prestito fino al 30 giugno 2016, ovvero fino alla fine della prossima stagione, e come tali restano. C'è da capire quale sia la volontà del giocatore e dei due club, a questo punto.



12:00 L'ATLETICO BLOCCA MANDZUKIC?

Per il Milan potrebbe esserci un grosso ostacolo sulla strada per Mandzukic. L'Atletico Madrid infatti teme un blocco delle operazioni in entrata (è sotto ispezione Fifa per tesseramento irregolare di alcuni giovani) e potrebbe dunque decidere di non far partire nessuno.



11:50 GALLIANI-ATLETICO: SI PARLERA' DI MANDZUKIC E MARIO SUAREZ

Il programma di Galliani prevede un pranzo, fissato per le 13.30, con i dirigenti dell'Atletico. Possibile che all'appuntamento si parli di Mandzukic, attaccante in uscita dai Colchoneros e già cercato senza successo nel mercato estivo dai rossoneri, che cercarono di convincere il Bayern Monaco. Che poi lo cedette all'Atletico per 22 milioni di euro. Nel menu dell'incontro anche il centrocampista Mario Suarez. A Madrid Galliani ha appena incontrato il suo agente Quilòn.



11:45 CENA GALLIANI-ANCELOTTI A CASA DI CARLO

La seconda cena tra Adriano Galliani e Carlo Ancelotti non andrà in scena in un ristorante di Madrid ma a casa del tecnico italiano, che si metterà ai fornelli e cucinerà per l'ad del Milan.