Dall'Inghilterra: Nainggolan dalla Roma al Chelsea per 36 milioni

In Inghilterra danno tutto per fatto: è accordo tra Chelsea e Roma per Radja Nainggolan . A rivelare la clamorosa operazione di mercato è il 'Mirror' nella sua versione online: dopo 48 ore di trattative con il club giallorosso, il giocatore e i suoi agenti, i Blues si sarebbero assicurati il trasferimento del belga alla corte di Antonio Conte per 28 milioni di sterline, pari a 36 milioni di euro. Per il giocatore pronto un contratto quinquennale.

Antonio Conte, prossimo tecnico del Chelsea, avrebbe dunque già avuto il primo dei rinforzi chiesto al patron dei Blues Roman Abramovich. Almeno stando alla clamorosa notizia rivelata dal 'Mirror', che parla appunto di una trattativa lampo già conclusa tra il club inglese e la Roma per Nainggolan. Le voci di un interessamento dell'attuale ct azzurro per il centrocampista giallorosso, ritenuto fondamentale da mister Spalletti, si erano fatte particolarmente insistenti negli ultimi tempi. Che il giocatore, interpellato al riguardo, aveva puntualmente allontanato: "Non ci penso neanche a queste cose. Sono felice alla Roma, ogni settimana do tutto me stesso per questa squadra perché vorrei vincere qualcosa". "Il Chelsea vuole Nainggolan? Radja è un centrocampista universale, seguito da molto società", ha ammesso il ds della Roma Walter Sabatini ai microfoni di Premium Sport. Ora la 'bomba' dall'Inghilterra. Si attendono conferme o smentite.