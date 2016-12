Conte vuole Perisic al Chelsea, ma l'Inter fa muro

Eric Thohir ha blindato Ivan Perisic , ma al Chelsea fanno orecchie da mercante. Nonostante le barricate dell'Inter i londinesi vogliono imbastire una trattativa per l'esterno croato su espressa richiesta di Antonio Conte . Una trattativa difficile, ma non impossibile soprattutto se Abramovich fosse disposto a mettere sul piatto una cifra importante. Mancini ha dichiarato di puntare forte su Perisic, ma i soldi del Chelsea fanno gola.

Dopo un ambientamento difficile col campionato italiano, il rendimento di Perisic è migliorato esponenzialmente risultando uno dei giocatori più decisivi per l'attacco nerazzurro. Un elemento chiave per Mancini di cui certo il tecnico non vorrebbe privarsi. Thohir è d'accordo, lo ha ribadito nelle recenti dichiarazioni, ma l'incedibilità di questi tempi in casa Inter è una parola impossibile da accostare a chiunque. Colpa del Fair Play Finanziario. L'insisitenza di Conte, appoggiato da Abramovich, fanno del Chelsea un serio pericolo.



Se i Blues dovessero presentare un'offerta importante per l'esterno croato, Thohir avrebbe l'obbligo di sedersi ad ascoltarla e valutare, con buona pace di Mancini. Un addio difficile al momento, ma non impossibile.