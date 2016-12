Chelsea, assalto a Cavani: pronti 50 milioni. E il Psg sogna Higuain

Grandi manovre sull'asse Chelsea-Psg. Dopo l'addio di Ibrahimovic, Parigi si appresta infatti a salutare un altro big. Dopo il no del Real a 70 milioni per Alvaro Morata, il Chelsea sta pianificando l'assalto a Edinson Cavani. L'uruguaiano è uno dei vecchi pallini di Conte, che presto dovrà riempire la casella vuota lasciata dalla partenza di Diego Costa. Per il Matador, i Blues sono pronti a mettere sul piatto 50 milioni di euro.