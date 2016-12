Arsenal, doppio colpo in canna: Destro e Hamsik

17:04 - L'Arsenal è pronta a fare la spesa in Italia e prepara un doppio colpo. Secondo "Metro Uk", Arsene Wenger ha messo gli occhi su due gioielli della Serie A: Mattia Destro e Marek Hamsik. Entrambi i colpi sono legati alle eventuali cessioni a gennaio di Lukas Podolski e Joel Campbell. Conti alla mano, per Destro si parla di una valutazione intorno ai 18 milioni di euro, per Hamsik invece la quotazione sarebbe più elevata.

Idee chiare, dunque, per il manager dei Gunners in caso di partenza di Podolski e Campbell. Il tecnico dell'Arsenal ha scelto l'attaccante della Roma come alternativa a Olivier Giroud e, stando ai media inglesi, una trattativa con la Roma è già stata avviata. Il prezzo del cartellino della punta giallorossa si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Un investimento congruo al valore del giocatore, che piace particolarmente a Wenger e che potrebbe trovare una nuova dimensione in Premier League.



Discorso diverso invece per Hamsik. Il centrocampista del Napoli prenderebbe il posto di Podolski in rosa, ma trattare con De Laurentiis non è cosa facile. Marek, inoltre, da anni è una bandiera della squadra e per strapparlo alla Serie A servirà un grande investimento. A meno che Benitez non dia il suo via libera e presenti il conto allo slovacco, reduce da paio di stagioni non particolarmente brillanti. La Serie A potrebbe perdere altri due talenti.