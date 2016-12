Pazza idea: scambio El Shaarawy-Destro

12:34 - Prima la suggestione Immobile. Ora l'idea Destro. Il Milan, stando a quanto scrive La Repubblica, sta cercando un'acquirente per Stephan El Shaarawy e sarebbe pronto a sedersi attorno a un tavolo con la Roma per trattare lo scambio con l'ex Inter e Siena. Il tutto per provare a colmare la lacuna centravanti rimediando all'equivoco Torres, giocatore in caduta libera nella hit di Pippo Inzaghi. Sabato sera, dopo Roma-Milan, se ne potrebbe parlare.

La cena di Natale per provare a mettersi un regalo sotto l'albero. Regali di lusso, per dirla com'è, perché i due giocatori coinvolti sono due promesse - sempre promesse, per ora promesse - del nostro pallone. El Shaarawy a Roma per provare ad esplodere con Garcia. Mattia Destro a Milano per trovare continuità alla corte di Pippo Inzaghi. Un'idea, soltanto un'idea, ma anche un modo per risolversi i rispettivi problemi. Ai giallorossi un esterno d'attacco può servire. Per i rossoneri un centravanti vero è manna dal cielo. Anche perché né El Shaarawy né Destro stanno attraversando il miglior momento della loro carriera e non riescono davvero a trovare spazio. L'operazione, sia chiaro, è difficile. Intanto perché il Milan deve prima liberarsi di Torres - in Inghilterra lo hanno accostato al Liverpool -, quindi perché, parlando di Destro, passare da Champions e rincorsa scudetto a una stagione in "seconda linea" non è per forza matematico. Quel che sostiene Repubblica, però, è che le parti si parleranno. Poi si vedrà, come sempre, in un gennaio che sarà caldissimo per forza, perché i ritocchi invernali non si possono sbagliare e possono cambiare una stagione.