Wenger: "Balotelli? Non ci interessa, davanti siamo a posto"

22:11 - Non ci sarà l'Arsenal, nel futuro di Balotelli. Il tecnico dei "Gunners", Arsene Wenger, ha infatti messo a tacere, forse definitivamente, le voci che volevano "SuperMario" pronto a passare Oltremanica: "In attacco siamo a posto, con l'acquisto di Sanchez e la conferma di Giroud. Non ci sono offerte per Balotelli e non ne faremo. Dovremo comprare in difesa". Parole secche, che sanno di chiusura totale. Da capire ora il mercato del Milan.

Galeotta fu la conferma del francese Olivier Giroud, dunque. Il numero 12, mai entrato completamente nel cuore dei tifosi londinesi (né nei tabellini dei marcatori, a dirla tutta) ha ottenuto dal connazionale Wenger una nuova chance.

Il tecnico continua: "Vedremo a centrocampo come torneranno i giocatori dai Mondiali e a che punto saremo con gli infortuni. Piuttosto potremmo intervenire con un altro acquisto in difesa. Siamo alla ricerca di un portiere, questo è certo, e di colpi che possano rafforzare la squadra. Gli affari si fanno se è possibile. Questa volta è stato possibile completarli molto presto nel corso del mercato, ma non siamo gli unici ad aver fatto acquisti".

Niente Mario a Londra, dunque. E, in attesa di ulteriori sviluppi, il "Why always me?" resta semplicemente "Perché sempre io?"