Milan, Arsenal pronto ad arricchire Balotelli

10:25 - Sarà la foto pubblicata su Instagram dalla compagna che ritraeva la coppia davanti all'Arsenal store, ma le voci provenienti da Oltremanica di un imminente ritorno in Premier di Balo non si placano. Questa volta è il turno di 'Caughtoffside.com' che svela i dettagli dell'accordo: 160 mila sterline a settimana (pari a 193 mila euro) al giocatore che manterrà il numero 45 e diventerà il simbolo dei Gunners, con i quali condivide lo sponsor tecnico.

Il Milan, nonostante le frasi di circostanza di Inzaghi, non rifiuterebbe l'offerta da 20 milioni che finanzierebbero il mercato in entrata.

E questa sembra che sia proprio la strada da percorrere, nelle prossime settimane, visto che dopo l'anticipazione ci sono conferme di questa offerta/trattativa, legata allo sponsor tecnico dei Gunners, che proprio su Baloteli intende costruire l'immagine nuova dell'Arsenal e, soprattutto, del giocatore.

"A noi dall'Arsenal non è arrivata alcuna offerta per Balotelli, quindi è inutile ragionare su eventuali ipotesi". Lo ha detto Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, all'arrivo allo stadio Brianteo per l'amichevole contro il Monza.