Il Milan pensa ad IscoMa il Real non lo molla

12:01 - La dirigenza del Real Madrid smentisce, ma è proprio dalla Spagna, precisamente da As, che arriva l'indiscrezione: il Milan è su Isco. Il giovane, il cui nome completo è Francisco Roman Alarcon Suarez, è oggetto dei desideri di varie squadre, tra cui Liverpool, Siviglia e Malaga. Ma il Milan si sarebbe proposto, visti gli arrivi di Kroos e (probabilmente) di James Rodriguez, che riducono gli spazi per Isco. In attesa di sviluppi, Inzaghi sogna.

Per ora dall'entourage del club dieci volte Campione d'Europa arrivano solo smentite, mentre fonti vicine al giocatore dicono che "questa stagione resterà qui". Può darsi, ma effettivamente Kroos e il possibile arrivo di James limitano molto le possibilità di ammirarlo in campo con la "camiseta blanca". Se il Milan farà davvero l'assalto è da vedere, ma l'interesse c'è. I tifosi ci sperano.