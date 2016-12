Roma, Pallotta dà l'ok: Garcia e Pjanic verso il rinnovo

18:24 - C'è l'ok di James Pallotta per i rinnovi dei contratti di Rudi Garcia e Miralem Pjanic. Quello del tecnico scadrà nel 2017 con ingaggio raddoppiato a 2,5 milioni di euro. Si allontana così la minaccia del Barcellona che aveva puntato il tecnico giallorosso per il dopo Martino. Forte il legame con la città del francese che durante le festività pasquali insieme alle tre figlie si è dedicato ad una visita al monumento più conosciuto al mondo: il Colosseo.

3,5 milioni di euro la proposta, invece, per Miralem Pjanic per il nuovo contratto più bonus. Il centrocampista bosniaco dirà di a patto che venga inserita una clausola rescissoria, circa 30 milioni di euro. Le firme arriveranno a metà maggio quando Pallotta sarà di nuovo in Italia. Di ritorno dal loro viaggio negli Stati Uniti il duo Baldissoni-Zanzi riferirà al diesse Walter Sabatini anche quello che sarà il budget di mercato. Un difensore, un centrocampista ed un attaccante le priorità di Rudi Garcia.Intanto la squadra si concentra sulla sfida con il Milan di venerdì sera all'Olimpico. Allenamento nel pomeriggio a Trigoria. Nelle intenzioni di Garcia c'è la conferma in blocco della squadra che ha vinto a Firenze.