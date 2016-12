Roma, Pallotta: "Benatia mai in vendita, noi per lo scudetto. Champions? Perché no"

15:16 - Direttamente da Dallas un James Pallotta più carico che mai per il 2014/15 della sua Roma. Il presidente giallorosso, intervistato da Roma Channel, ha prima di tutto chiarito sul caso Benatia: "Non è mai stato in vendita. Mai avviato trattative". Sugli obiettivi è chiaro: "Quando si parte l’obiettivo è sempre quello, vincere lo Scudetto, entrare in Champions League o anche vincerla, perché no". Il mercato conferma gli intenti. Sarà grande Roma.

Alla domanda sulla permanenza dei big risponde: "Nel calcio e nel business mai dire mai, ma non è nostra intenzione quella di privarci dei migliori. Non vogliamo smantellare una squadra che abbiamo costruito con contratti a lungo termine, grazie al lavoro di Sabatini e Garcia. Poi è sempre bene ascoltare le offerte. Non è nostro interesse smantellare una rosa costruita con pazienza".

Un flash anche sulla possibilità di portare un giocatore americano in maglia giallorossa, dopo l'esperienza di Bradley qualche stagione fa: "Sicuramente c’è un giocatore che vorremmo prendere e lui vorrebbe unirsi a noi. L’accordo è molto buono per il giocatore, per la squadra di MLS e per la Roma. Il nostro obiettivo è chiaro, gli USA rappresentano un mercato importante".

C'è spazio, infine, anche per parlare del progetto del nuovo stadio: "Molti ritengono questa infrastruttura di fondamentale importanza per il club: lo è, ma lo è anche per l’Italia in generale, perché manda un messaggio molto chiaro all’esterno. Creeremmo 3000 posti di lavoro solo per la costruzione e 3000 a opera completata".

Un Pallotta a tutto campo. Sta lavorando molto per costruire una grande Roma, che apra un ciclo e che sostituisca con vittorie continue, quelle importanti ma isolate dell'era Liedholm e dell'era Capello. Nella Capitale ci credono.