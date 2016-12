Roma, Ferreira Carrasco pronto allo sbarco

20:12 - La Roma attende con trepidazione la risposta definitiva del Monaco per Yannick Ferreira Carrasco. A breve potrebbe arrivare l'assenso del club francese alla cessione del giovane talento belga, che si recherebbe subito nella Capitale per sostenere le visite mediche e per apporre la sua firma su un contratto quadriennale da 1,7 milioni a stagione. Alla società del magnate russo Dmitrij Rybolovlev andranno 5 milioni di euro.

Ferreira Carrasco sarà il nono attaccante a disposizione di Rudi Garcia, decisamente troppi anche per il triplo impegno campionato-Champions-Coppa Italia. E allora ecco che Sabatini dovrà inventarsi qualcosa anche per quanto riguarda il mercato in uscita: le richieste di certo non mancano, proprio poche ore fa è stata rifiutata una pesante proposta del Wolfsburg (25 milioni di euro) per Mattia Destro, che comunque difficilmente avrebbe accettato la destinazione tedesca. Il Cesena vuole Marco Borriello ma chiede che i giallorossi si accollino gran parte del pesante ingaggio dell'ex Milan. Il nome più caldo per una cessione, dunque, diventa giocoforza quello di Adem Ljajic: Borussia Dortmund e Atletico Madrid lo vogliono e sono disposti a sborsare circa 15 milioni.