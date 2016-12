Monaco, assalto a Cerci: pronta un'offerta di 20 milioni

18:19 - Il Monaco prepara l'assalto ad Alessio Cerci. Il club del Principato avrebbe infatti pronta un'offerta di 20 milioni di euro, una cifra che soddisferebbe ampiamente le richieste del Torino, che valuta il giocatore non meno di 18 milioni. Per l'esterno granata si parla di un ingaggio di 2,5 milioni all'anno. Una brutta notizia per il Milan, fortemente interessato a Cerci: Inzaghi lo considera ideale per il suo 4-3-3. I rossoneri restano alla finestra.

Il Monaco dunque fa sul serio: questione di qualche giorno, quando cioè la squadra tornerà da Miami, e a quel punto scatterà il blitz per Cerci, che ha superato Shaqiri nelle preferenze del club monegasco. L'offerta sul piatto è di quelle difficili da rifiutare: 20 milioni di euro per Urbano Cairo, che porterebbe dunque a casa quanto chiesto. E il Milan? E' da giorni che il club rossonero si muove per Cerci: l'incontro tra Galliani e il presidente del Torino e i vertici di mercato ad Arcore con il patron Berlusconi hanno sancito il reale interesse per l'esterno granata. Al momento però nessuna mossa concreta: prima bisogna fare cassa. E in questo senso l'eventuale cessione di Robinho al Cruzeiro giocherebbe a favore dei rossoneri. Ma la minaccia del Monaco è forte. Di quelle difficili da contrastare.