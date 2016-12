Milan, il Liverpool mette Balotelli nel mirino: "Giocatore fantastico"

15:52 - Balotelli al posto di Luis Suarez? Il Liverpool ci pensa, o meglio, ci spera Rodgers, il manager dei Reds: "E' un giocatore eccezionale: può giocare in ogni squadra del mondo. Ha un grande talento, lo seguo da quando era ragazzino all’Inter e l'ho visto da vicino al Manchester City" ha spiegato il tecnico alla vigilia della sfida col Milan nella Guinnes Cup. "E' un giocatore che ha tutto: è rapido, il suo tocco è eccezionale e sa fare gol".

"E’ tornato in Italia per giocare - ha continuato Rodgers - ma è ancora così giovane: se i suoi obiettivi e la sua concentrazione sono quelli giusti, potrà giocare in qualsiasi squadra al mondo". Anche nel Liverpool. Uscito allo scoperto.