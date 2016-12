Arsenal, Wenger gela il Milan: "Balotelli non ci interessa, Campbell resta con noi"

17:37 - Balotelli non è un obiettivo e Campbell non parte. Da Londra arriva un doppio "no" da parte di Wenger, che allontana ancora una volta i rumors riguardanti l'interesse dell'Arsenal per Mario e - questa è una novità - blinda l'attaccante della Costa Rica, da tempo nel mirino dei rossoneri. "Non ho mai presentato un'offerta per Balotelli - ha detto il tecnico - e non cerchiamo un attaccante, né tanto meno un giocatore con le sue caratteristiche".

Le parole di Wenger non faranno troppo piacere al club rossonero, che con la cessione di Balotelli potrebbe incassare una somma importante da reinvestire poi sul mercato. Il principale obiettivo del Milan, adesso, è infatti mettere a disposizione di Inzaghi un attaccante esterno - possibilmente mancino - che possa giocare sulla fascia destra.



Oltre a Cerci, che resta un nome caldo, nelle ultime ore è tornato d'attualità Lavezzi. Ma sul taccuino di Galliani c'è da tempo anche Joel Campbell, protagonista con la Costa Rica all'ultimo Mondiale. L'attaccante è di proprietà dell'Arsenal, che però proprio venerdì pomeriggio - per bocca di Wenger - ha bloccato il suo trasferimento: "Stimo molto questo giocatore - le parole dell'allenatore francese -. Campbell fa parte del mio progetto, tant'è che nelle prossime amichevoli lo farò giocare titolare. Non voglio che lasci l'Arsenal".