Milan, Galliani: "Su Robinho c'è l'Olympiacos, Balo resta al 99,999%""

20:00 - Il mercato in entrata del Milan richiede interventi, ma questi dipendono moltissimo dai movimenti in uscita. Le vicende legate a Robinho e Balotelli tengono banco e l'a.d. Galliani, prima della presentazione del nuovo calendario della Serie A, ha chiarito: "Su Robinho c'è l'Olympiacos. Abbiamo appena terminato una riunione, ci riaggiorniamo domani alle quattro. Nessuna offerta dal Besiktas". E su Balo: "E' il nostro centravanti. Resta al 99,999%"

Robinho in partenza, ma è ancora tutto in evoluzione. Supermario no. Almeno questo è quanto afferma il leader del mercato rossonero. Galliani si sofferma anche sui colpi in entrata, dando qualche speranza per Cerci e chiudendo drasticamente su Dzemaili: "Cerci? Vanno bene tutti se sono mancini che giocano a destra. Dzemaili? C'è stata un'ipotesi di scambio che non si è mai concretizzata. Abbiamo una rosa da 27 giocatori e facciamo solo il campionato, dunque non possiamo prendere nessuno se non parte nessuno". Poi un flash sulla stagione e sui calendari: "Non mi esprimo, lo scorso anno sembrava facile e abbiamo perso con il Verona. Non sai mai quando incontri una squadra in che condizioni sarà. In fin dei conti dobbiamo affrontarle tutte. So solo che inizieremo in casa". Quanto al caso Tavecchio e alla lotta per la presidenza Figc: "Albertini lo conosco, ha giocato con noi da quando era bambino. I rapporti personali con lui sono buonissimi. Tavecchio? Certamente una battuta infelice, ma finisce tutto lì. La vita di Tavecchio è sempre stata votata alle istituzioni, sicuramente lui non è un razzista e ha fatto solo una battuta poco felice". Galliani a tutto campo e sostanzialmente sereno. Forse non ha visto l'amichevole del suo Milan contro il Manchester City.

SULLA CRISI DI INIZIO STAGIONE

A proposito dei 5 gol presi contro il City nella Guinness Cup, Galliani aggiunge: "Non fanno piacere. Ho parlato con Pippo Inzaghi. Manca più di un mese all'inizio del campionato. In difesa i due centrali sono molto grandi e serve più tempo per andare in forma. Credo che da qui ail 31 agosto riusciremo a metterci in rotta di galleggiamento". Bisogna darsi una mossa, però. Le premesse non sono certamente quelle di una stagione trionfale.