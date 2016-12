Milan, Galliani: "Robinho-Orlando non va in porto"

19:41 - Ancora una volta il mercato del Milan si inceppa su Robinho. Lo ha confermato l'ad rossonero Galliani all'uscita dall'Assemblea di Lega: "La mia previsione è che con gli Orlando City la trattativa non vada in porto. La loro offerta è troppo lontana dalle nostre richieste". Lo stop per il trasferimento del brasiliano negli Usa, implica un rallentamento nell'affare Cerci: "E' tutto fermo. Quando e se uscirà Robinho arriverà un attaccante esterno".

Orlando sperava di poter ottenere Robinho così come era successo per Kakà. Ma Binho, a differenza del connazionale, non ha alcuna clausola per uscire dal contratto (in scadenza nel 2016) con il Milan, che invece vorrebbe monetizzare. L'idea degli americani era far liberare Robinho a costo zero e parcheggiarlo in Brasile sei mesi, in attesa dell'inizio della MLS.

Galliani ha proseguito nella sua analisi: "Se esce Binho, può arrivare un attaccante esterno di destra. Inzaghi preferisce un mancino. Douglas Costa? Non ne abbiamo mai parlato con nessuno. Stessa cosa per Criscito: mai parlato con lo Zenit". Non manca una considerazione su Mastour: "Lo voleva tutta Europa. Noi lo faremo crescere, è un giocatore della prima squadra. Si allena con loro e poi la domenica, di volta in volta, si vedrà con chi farlo giocare".