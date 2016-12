Milan: Cerci? No, Taarabt più Campbell

11:29 - Il Milan è negli Stati Uniti per la Guinness Cup e lavora agli ordini di Pippo Inzaghi mentre in Italia la dirigenza continua a sondare il mercato per la ricerca di un esterno, priorità del mister per il suo 4-3-3. Il sogno resta Alessio Cerci ma i 20 milioni chiesti dal Torino bloccano ogni discorso, così come il nome di Ezequiel Lavezzi del PSG, su cui c'è anche la Juventus, mentre Andre Ayew del Marsiglia non sembra convincere troppo.

Ecco che allora Adriano Galliani potrebbe tornare forte su Adel Taarabt. Il marocchino ha lasciato un buon ricordo nella passata stagione e nonostante il ritorno al QPR, ha fatto capire di voler tornare insistentemente a Milanello: il club inglese ha dimezzato la richiesta da 6 a 3 milioni di sterline e la sensazione è che l'affare si possa fare. Resta viva anche la pista Joel Campbell, giovane attaccante costaricense che non rientra nei piani dell'Arsenal: il Milan ha liberato un posto da extracomunitario cedendo il baby Bende Bende all'Honved e andrà a seguire da vicino proprio Campbell a Londra in occasione dell'Emirates Cup. Non sono esclusi contatti con la dirigenza dei Gunners.