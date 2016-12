Juventus: Osvaldo, riscatto in saldo

10:35 - La Juventus è intenzionata a trattenere Pablo Daniel Osvaldo e confermarlo nel reparto offensivo della prossima stagione con i sicuri Tevez e Llorente. I bianconeri devono però trattare col Southampton, il club inglese da cui l'italo-argentino è arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

Secondo il Daily Mirror la Juventus non avrebbe la minima intenzione di versare nelle casse dei Saints i 18 milioni di euro richiesti: l'obiettivo di Marotta e Paratici è sedersi da un tavolo e lavorare su una cifra di 9-10 milioni, la metà di quanto chiesto.

Il punto è che il Southampton l'estate scorsa ha pagato Osvaldo poco più di 15 milioni di euro dalla Roma e non vorrebbe perdere troppo nell'affare: va anche però sottolineato che l'attaccante non vuole tornare in Inghilterra, sta bene a Torino e farà di tutto per restare in bianconero. In questo scorcio di stagione Osvaldo ha collezionato 13 presenze e 2 gol, entrambi in Europa League.