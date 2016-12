Juventus: i motivi dell'addio di Conte e la verità sul caso Iturbe

18:28 - Stress da vittorie, delusione per il mancato acquisto di un top player (Cuadrado su tutti) e il timore che il gruppo fosse ormai spremuto dopo tre anni di vittorie. Questi, secondo Tuttosport, i motivi che avrebbero spinto Antonio Conte a lasciare la panchina della Juventus. E da un altro quotidiano torinese, La Stampa, emerge un altro clamoroso retroscena legato a Iturbe: aveva già il biglietto aereo per Torino, ma poi la Roma… A sei giorni di distanza dal clamoroso divorzio consensuale tra la Juventus e Antonio Conte, emergono i primi retroscena che avrebbero spinto il tecnico salentino a lasciare la panchina bianconera.

Secondo Tuttosport, che oggi titola a tutta pagina 'Conte, la verità!", l'allenatore dei tre scudetti consecutivi avrebbe deciso di dire basta per tre motivi principali. Innanzitutto lo stress, un tasto sul quale Conte ha premuto molto negli ultimi mesi. Lo ha detto anche al suo amico Filippo Inzaghi: "La differenza tra allenare e giocare è che quando alleni non dormi più la notte". Poi il mercato. Sempre secondo Tuttosport, il giocatore che verrà ricordato come il motivo della separazione sarà Cuadrado: il 26enne colombiano della Fiorentina era il vero obiettivo di Conte e il suo mancato acquisto non è stato evidentemente digerito fino in fondo. Infine le motivazioni. Conte, fin da maggio, si era reso conto che i giocatori erano stati spremuti al massimo per ottenere un traguardo (i tre scudetti di fila) che il club bianconero non centrava dagli anni Trenta. Difficile, se non impossibile, tenere ancora tutti sulla corda per altri nove, lunghissimi mesi. Ecco, quindi, spiegato l'addio alla Juve: un addio ufficializzato solo sei giorni fa, ma che ha radici molto più lontane nel tempo.

Intanto è giallo su Juan Manuel Iturbe, l’esterno offensivo appena presentato ufficialmente dalla Roma e il cui acquisto è stato annunciato il giorno dopo l’addio di Conte. Secondo La Stampa, il 21enne argentino ex Verona aveva già prenotato un volo aereo per Torino, un Lufthansa via Francoforte, salvo poi non presentarsi al check-in dopo l’improvviso blitz del club giallorosso.