Juventus scatenata: dopo Evra, ora Pereyra

17:37 - Juve scatenata sul mercato dopo l'arrivo di Allegri. Marotta e Paratici continuano a lavorare per rinforzare la rosa. Dopo Morata ed Evra, nelle prossime ore i bianconeri chiuderanno l'affare Pereyra. L'argentino arriverà dall'Udinese in prestito (1 mln) con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro più il cartellino di Sorensen, che raggiungerà Stramaccioni in Friuli. I dirigenti di Juve e Udinese stanno chiudendo la trattativa in queste ore. Per la difesa, poi, si prepara l'assalto a Savic e si monitora la situazione di Nastasic e Astori.

La Juve, dunque, stringe i tempi per riempire le ultime caselle vuote e consegnare ad Allegri una squadra completa e competitiva. L'obiettivo immediato si chiama Pereyra. L'accordo con l'Udinese è già stato raggiunto e nei ora verranno definiti gli ultimi dettagli burocratici per tesserare l'argentino. Il giocatore da tempo è nel mirino bianconero, è considerato maturo per il grande salto e a Vinovo sono certi della sua utilità nello scacchiere del nuovo tecnico.



Archiviato il discorso Pereyra, Marotta e Paratici si dedicheranno poi alla questione difesa. In attesa del recupero di Barzagli, serve un rinforzo. Il nome più caldo sulla lista dei desideri bianconeri è quello di Savic (si parla di uno scambio con Isla più un conguaglio a favore della Fiorentina), ma nel mirino ci sono anche Nastasic, Astori, Balanta e Zapata, che Allegri conosce molto bene.