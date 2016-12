Juventus, dall'Europa League i soldi per tenere Pogba

00:59 - Mentre le big d'Europa preparano l'assalto per Paul Pogba, a Vinovo Marotta & Co. allestiscono un piano per blindare il francesino e rimandare la cessione almeno di un anno. I soldi per trattenere Pogba arriverebbero dalla vittoria dell'Europa League. Nel dettaglio, si parla di 10 milioni freschi freschi. Più o meno quanto potrebbe guadagnare il gioiellino bianconero al lordo (compresi i bonus) in caso di prolungamento.

La finale allo Stadium, dunque, fa gola alla Juventus. E non solo per il prestigio della competizione, ma anche per pianificare il mercato della prossima stagione e tentare di trattenere Pogba. Il centrocampista di Conte è nel mirino di mezza Europa e sarà dura farlo rimanere a Torino se Psg, Real, City e Chelsea daranno vita a una ricca asta al rialzo. Il costo base è di 50 milioni. Si può solo salire.

Secondo Tuttosport, nel frattempo però Marotta ha già iniziato a imbastire un piano per far restare Paul un altro anno alla Juve. I soldi per convincere il francesino, se tutto andrà per il verso giusto, non mancheranno. A patto però di vincere campionato ed Europa League. Senza il double, sarà dura rivedere Pogba in bianconero la prossima stagione.



MAROTTA: "VOGLIAMO TENERE POGBA"

"Le voci sul trasferimento di Pogba al Psg non hanno fondamento: noi Paul lo vogliamo tenere e prolungargli il contratto. È vero che 70 milioni di euro sarebbero una cifra appetibile, ma la Juventus è una società che ambisce sempre al massimo, a vincere trofei". Così l'ad della Juve Beppe Marotta prima di Juve-Lione. "In passato dei sacrifici del genere sono stati fatti, per esempio è stato venduto Zidane per prendere Buffon e Nedved, ma non è questo il caso - ha aggiunto - E comunque oggi non abbiamo una proposta concreta, quindi non c’è niente di cui parlare".