Inter, Medel a un passo: al Cardiff 7 milioni di euro più bonus

23:50 - E' ormai in dirittura d'arrivo l'affare tra Inter e Cardiff per il passaggio in nerazzurro di Medel. Ha infatti dato buoni frutti la missione inglese del ds Ausilio, che ha rinviato la sua partenza per gli Usa per incontrare la dirigenza del club gallese a Londra. L'intesa è stata raggiunta sulla base di 7 milioni di euro più bonus (per un totale di 7,5), ovvero un milione in meno rispetto a quanto richiesto fino a poche ore fa dal Cardiff.

Resta ancora da limare un dettaglio importante, riguardante i tempi di pagamento. L'Inter, infatti, vorrebbe rateizzare in più stagioni il costo del cartellino, a differenza del Cardiff. Per l'intesa definitiva, in ogni caso, manca davvero pochissimo. Mentre con Medel c'è già l'accordo sul contratto: quadriennale da 8 milioni complessivi.



In uscita c'è da sistemare Taider: dopo aver rifiutato i russi del Rubin Kazan, è un obiettivo del West Ham. Ausilio vedrà il manager degli Hammers Sam Allardyce: l'affare sembra a buon punto. Difficilmente si muoverà qualcosa sul fronte Jovetic: con l'infortunio di Negredo (rottura di un dito del piede, fuori tre mesi), il Manchester City se ne priverà solo di fronte a un'offerta economica consistente. Che al momento, da parte dell'Inter, non è ipotizzabile.