Il Barcellona a Cuadrado: "Chiedi la cessione"

15:24 - Barcellona-Cuadrado, ora si fa sul serio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Marca, il club catalano avrebbe detto all'esterno colombiano, da tempo messo nel mirino, di chiedere alla Fiorentina la cessione: in questo modo, la dirigenza blaugrana ritiene che il prezzo del cartellino possa abbassarsi. Una mossa che potrebbe indispettire invece la Viola, irrigidendola ulteriormente e complicando la trattativa.

Il Barcellona ha già adoperato la stessa tattica per acquistare dal Valencia il difensore Jeremy Mathieu: in Spagna ritengono che la strategia sia stata redditizia, ma l'unica cosa certa è che per un giocatore di 31 anni i catalani hanno dovuto sborsare 20 milioni di euro. I Della Valle terranno duro nonostante la volontà di Cuadrado: difficile che si scenda sotto ai 40 milioni di valutazione, il Barça dovrà rassegnarsi a slacciare i cordoni della borsa ancora una volta.