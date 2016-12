Fiorentina-Aquilani manca l'accordo per il rinnovo: il giocatore verso il New York City

15:47 - L'avventura di Alberto Aquilani alla Fiorentina potrebbe volgere al termine. Sul giocatore sarebbe spuntato l'interessamento del New York City che dopo Villa e Lampard vorrebbe portarlo nella Major League Soccer. Aquilani avrebbe ricevuto un'offerta di rinnovo da 1,5 milioni di euro, circa 300 mila in meno di quanto percepisca attualmente, fino al 2017. C’è distanza tra le parti, perché non vorrebbe ridursi l'attuale ingaggio da 1,8 milioni fino al 2015.