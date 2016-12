Chelsea, 75 milioni per soffiare Pogba alla Juventus. Vidal verso il Manchester United

17:35 - L'addio di Conte rischia di provocare un terremoto nel mercato juventino. Non solo obiettivi in entrata mancati (Iturbe) o in standby (Evra) ma anche una strisciante aria di smobilitazione. Sarà un caso, ma proprio in queste ore rimbalza dall'Inghilterra la notizia della maxi offerta che il Chelsea starebbe preparando per Paul Pogba. Il Mondiale disputato dal francese sembra aver convinto Mourinho, pronto a investire per lui 75 milioni di euro.

Al momento, però, in cima alla lista dei partenti in casa Juve c'è Arturo Vidal. L'accordo tra i bianconeri e il Manchester United sarebbe già cosa fatta per circa 44 milioni di euro. Il cileno non ha ancora trovato l'accordo per l'ingaggio: i Red Devils hanno offerto quattro milioni a stagione, lui ne chiede sei. La sensazione è che, vista la stima di Van Gaal nei suoi confronti, Vidal possa spuntare l'ingaggio desiderato.