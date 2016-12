Atletico Madrid su Icardi: offerta ufficiale all'Inter

10:49 - Mauro Icardi è qualcosa di più del solo gossip e in Spagna, in particolar modo a Madrid sponda Atletico, se ne sono accorti da tempo. L'argentino con la maglia dell'Inter ha segnato 8 gol in 18 partite dimostrando di avere qualità e potenzialità adatte per giocare nella Liga. Simeone infatti l'ha indicato come l'erede perfetto di Diego Costa per la prossima stagione e un'offerta ufficiale è pronta ad essere inviata nelle prossime settimane.

La trattativa è difficile anche se la pista spagnola è concreta. L'agente del giocatore ha infatti ribadito la volontà del giocatore di affermarsi con la maglia dell'Inter nella prossima stagione, ma la sensazione è che molto dipenderà dalla cifra che i Colchoneros metteranno sul piatto della bilancia. Per strapparlo alla Sampdoria la società nerazzurra ha sborsato 12 milioni di euro nel 2013, per lasciarlo partire - viste anche le potenzialità - la dirigenza nerazzurra chiede almeno il doppio.