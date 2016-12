25 luglio 2014 Astori, l'addio al Cagliari è anche una questione di cuore Comunque sarebbe andata, il difensore avrebbe cambiato casa e casacca. Sportmediaset spiega che dietro c'è Francesca Fioretti di GABRIELE PARPIGLIA Tweet google 0 Invia ad un amico

13:55 - Comunque sarebbe andata, Davide Astori avrebbe cambiato casa e casacca. Andiamo con ordine. Sportmediaset spiega che cosa c'è dietro all'addio del difensore legato al Cagliari oggi passato alla Roma. Davide da più di un anno vive una storia d'amore con Francesca Fioretti (ex concorrente del Grande Fratello, ed ex 'viaggiatrice' di un altro reality Pechino Express). Una storia importante fatta di tanti viaggi Cagliari-Milano o Cagliari-Roma dove la Fioretti vive per motivi di lavoro.

Prima di partire per le loro vacanze estive, Astori aveva lasciato le sue 'direttive'. Con questa ragazza ha intenzioni serie il difensore e voleva avvicinarsi dove vive lei, Milano o Roma appunto, poi i rapporti nello spogliatoio del Cagliari (soprattutto con Mauricio Pinilla) non erano idilliaci, quindi la fuori uscita di Astori era un qualcosa di già scritto. Le vacanze la coppia le ha trascorse prima in India dove Francesca voleva far conoscere al calciatore i luoghi che aveva visitato durante Pechino Express, luoghi che le sono rimasti nel cuore. Poi alle Maldive, da soli, per una settimana piena d'amore con il telefono di Astori che squillava di continuo: Roma o Lazio? Alla fine hanno vinto i giallorossi e ora Davide volerà negli USA per raggiungerli e Francesca si occuperà di trovar una nuova sistemazione a Roma. In attesa di annunciare le loro nozze.