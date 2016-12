29 novembre 2014 Fiorano: Vettel, primi giri con la Ferrari Il tedesco al lavoro dalle 9 alle 17 con la F2012: qualche giro e primo contatto con la squadra di DALL'INVIATA ANNA CAPELLA Tweet google 0 Invia ad un amico

18:53 - Il primo giorno di Sebastian Vettel alla guida di una Ferrari è cominciato alle 9 di mattina, quando il tedesco ha prima saggiato la pista di Fiorano con una 458 Speciale, quindi si seduto sulla F2012 numero 5 - casco bianco e rosso con in italiano "Il mio primo giorno in Ferrari 29-11-2014" - e ha cominciato a girare sul serio (alla fine quasi 100 giri), con qualche pausa "di riflessione" ai box e su un asfalto leggermente bagnato. Nel pomeriggio Seb, dopo un'oretta di pausa, ha ripreso a girare eseguendo dei long run fino alle 16:30 circa. Nessuna informazione sui tempi, come ovvio, anche perché il test serviva più che altro per prendere confidenza con la macchina e, soprattutto, la squadra. La giornata si è conclusa con il lavoro al simulatore. Domenica ancora simulatore. Lunedì, invece, Vettel è atteso da un incontro con Marchionne e Arrivabene.

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

18:52 Domenica Vettel sarà impegnato solo al simulatore. Lunedì è invece previsto un incontro con Marchionne e Arrivabene. 17:30 Vettel al lavoro al simulatore: lo farà anche domani



16:30 Giri di pista finiti per Vettel (quasi 100 in totale)

15:57 Lavoro intenso a Fiorano. Vettel è ancora in pista.

15:26 Vettel è ancora in pista e ha messo insieme dei long run.

14:20 Vettel è tornato in pista dopo la pausa. Qualche giro e poi ancora dentro ai box.

13:00 Pausa pranzo per Vettel. Nel pomeriggio tornerà in pista.

12:05 Nuovi dettagli: sulla F2012 c'è scritto Vettel.

11:59 Instancabile Vettel che ritorna in pista.

11:56 Intanto ecco i primi dettagli del casco bianco. In rosso su un lato c'è scritto in italiano: "Il mio primo giorno in Ferrari 29-11-2014". Una data che difficilmente scoderà...

11:55 Dopo tre giri il tedesco è rientrato ai box per parlare con i meccanici

11:47 Sebastian Vettel di nuovo in pista.

11:19 Tanti giri per Vettel che dopo venti minuti ha riportato la F2012 ai box.

11:03 Le condizioni non sono quelle ideale. La pista di Fiorano è leggermente bagnata.

10:59 Continua il lavoro di Vettel che è sceso nuovamente in pista.

10:39 Dopo sette giri Vettel è rientrato ai box.



10:28 Riecco Vettel in pista. A Fiorano cielo coperto, ma non piove.

10:01 Vettel è uscito dal box alla guida della F2012. E' ufficialmente iniziata l'era di Seb in Ferrari. Il tedesco è al volante con un casco bianco e ha fatto solo un giro, l'installation lap.

09:30 C'è movimento a Fiorano. In pista una Ferrari stradale e a bordo ci dovrebbe essere proprio Vettel per prendere confidenza con la pista. Circuito a lui ancora sconosciuto.