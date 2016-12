Ferrari, Arrivabene: "La SF15-T è una monoposto sexy"

15:46 - "Come diceva Enzo Ferrari, la macchina bella è quella che vince. Guardiamo a quella dell'anno scorso, era brutta e perdeva pure. La SF15-T è bella, è una Ferrari veramente sexy". Così Maurizio Arrivabene, team principal della scuderia di Maranello, ha presentato la nuova monoposto del Cavallino. "Alcune modifiche sono state fatte in base a tempi già ristretti - ha aggiunto -. Qualcosa si sta muovendo, nella direzione giusta".

A Maranello da tempo ripetono il solito ritornello sulla nuova macchina, abbassando le aspettative di appassionati e tifosi. "Non vogliamo mettere le mani avanti, siamo più realisti del re - ha spiegato Arrivabene -. Ci siamo trovati un certo tipo di situazione, la macchina non si costruisce in tre secondi, c'era già". Ad ogni modo, l'impegno della scuderia è massimo. "Si lavora tutti nella stessa direzione - ha proseguto il team principal -. Vettel e Raikkonen lavoreranno insieme, in una squadra, che lavorerà per loro e con loro, ma soprattutto per la Ferrari. La nostra filosofia è invariata, parte dal fondatore: è questa la 'core value' per tutti noi". Infine una battuta sulle regole e le mosse necessarie per far tornare il vecchio fascino alla F1. "La Ferrari è un'azienda che ha fatto ed è la storia della F1 - ha spiegato Arrivabene -. Credo che la nostra voce sia importante, non deve essere l'unica, ma nemmeno altri devono farla valere come fossero diktat per tutti". "Per la F1 non basta un'evoluzione, ci vuole una rivoluzione: bisogna tornare tra la gente e farla appassionare - ha concluso -. Per arrivare a questo obiettivo bisogna avere macchine belle, competitive, far divertire il pubblico e da parte nostra vincere".

Il dt James Allison ha fatto il punto sul lavoro fatto dal punto di vista tecnico. "Abbiamo cercato di correggere nel progetto 2015 i punti deboli della monoposto dello scorso anno", ha detto. In particolare, Allison ha spiegato che si è lavorato sulla Power Unit, una delle aree più problematiche nella stagione 2014: "Avevamo una serie di problemi con la Pu della scorsa stagione. All'inizio dell'anno l'erogazione della potenza non era particolarmente raffinata e per i piloti era abbastanza difficile avere la risposta desiderata sul comando dell'acceleratore. Un aspetto che è migliorato molto nel corso della stagione, e su cui abbiamo fatto un altro passo avanti con la SF15-T".