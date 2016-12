F1, la Mercedes regala il tris a Rosberg a Monaco

Un GP che pareva noioso e congelato e che invece ha regalato le emozioni maggiori proprio nel finale. "Colpa", o merito, di Verstappen, che nel suo tentativo di attacco a Grosjean è andato a colpire la Lotus del francese, facendo entrare la safety car. A questo punto la Mercedes ha inspiegabilmente deciso di far entrare Hamilton per un cambio gomme non necessario e il traffico trovato nel giro di rientro gli ha impedito di riprendersi la testa della corsa. Per la gioia di Rosberg e di Vettel che sono riusciti a sopravanzarlo di un soffio. Nelle ultime tornate Hamilton ha cercato di passare almeno il ferrarista, ma non c'è stato nulla da fare. Sta di fatto che è solo la seconda volta negli ultimi 12 anni che chi parte dalla pole non vince il GP monegasco. Per Rosberg si tratta così del secondo successo di fila e del terzo a Montecarlo (come Graham Hill e Prost), cosa che lo rilancia anche in classifica generale, sempre guidata dal compagno di team, ma ora con soli 10 punti di vantaggio.

Quanto alla Ferrari, Vettel ha provato per tutta la gara a mettere pressione almeno a Rosberg, ma dopo il "fattaccio" non è riuscito a tenere il ritmo del biondo connazionale, badando a difendersi dagli attacchi di Hamilton. Per lui si tratta comunque del quinto posto stagionale, non male davvero. Kimi Raikkonen, invece, è partito sesto e sesto ha chiuso nonostante dopo il primo pit-stop fosse risalito in quinta posizione. Poi un sorpasso aggressivo (ma non ritenuto punibile dalla direzione gara) di uno scatenato Ricciardo lo ha fatto retrocedere. Proprio la Red Bull si è rivista nelle posizioni alte della classifica. Ricciardo è addirittura riuscito a insidiare Hamilton e Vettel, ma poi gli è stato chiesto di lasciare la posizione a Kvyat, che lo aveva agevolato in precedenza. Primi punti per la McLaren-Honda, con Jenson Button ottavo al traguardo alle spella di Sergio Perez e davanti a Felipe Nasr e Carlos Sainz junior. Altra domenica nera per Fernando Alonso, che prima subisce una penalità di 5" per un contatto in avvio con Hulkenberg e poi è costretto al ritiro poco dopo metà gara in seguito a un "lungo" alla Santa Devota per un problema al cambio. Non è andata molto meglio al suo ex compagno alla Ferrari, Felipe Massa, costretto subito ai box per una foratura e un cambio d'ala anteriore e poi abbondantemente fuori dalla "top 10" , appena dietro all'altra Williams di Bottas.