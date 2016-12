Ferrari, Raikkonen: "Domenicali? Siamo rimasti sorpresi"

17:22 - “Tutti siamo rimasti un po' sorpresi, ma si è trattato di una decisione di Stefano. Se si è sentito di fare così bisogna accettarlo, la vita va avanti”. Con queste parole, riportate sul sito ufficiale della Ferrari, Kimi Raikkonen commenta l’addio di Domenicali che lunedì ha rassegnato le dimissioni dalla carica di team principal: “Personalmente io trovo tutto questo triste perché credo sia un ottimo ragazzo e perché ho lavorato con lui per molti anni - prosegue Raikkonen -. Le cose però sono andate in questo modo e sono sicuro che il team saprà gestire la situazione".

In vista del Gran Premio di Cina, terza prova del Mondiale in programma domenica sul circuito di Shanghai, Raikkonen dà anche il benvenuto al nuovo team principal Marco Mattiacci: “Non lo conosco molto bene. Di certo qui troverà un grande gruppo di persone che lo accoglieranno e lo aiuteranno ad adattarsi rapidamente. Prevedo che non avrà problemi e sono sicuro che farà un ottimo lavoro per noi. Avrà tutto ciò che gli serve per farci crescere. Però non cambierà nulla nell'immediato dal momento che nessuno fa miracoli e che conosciamo il nostro attuale valore. Noi sappiamo in quali aree dobbiamo lavorare, ma miglioramenti significativi non arrivano nel giro di una notte".