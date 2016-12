Ferrari, Marchionne: "Con Montezemolo incomprensioni ma grandi risultati"

11:09 - L'addio di Montezemolo scuote il mondo della F1, ma, come succede sempre in questi casi, è anche il momento dei saluti. E il primo arriva proprio da Marchionne che aveva ultimamente criticato l'operato del presidente: "Montezemolo ha portato la Ferrari a un livello tecnologico e organizzativo di eccellenza e ha ottenuto importanti risultati economici. Voglio ringraziare personalmente Luca per quanto ha fatto per la Fiat, per la Ferrari e per me".

"Del futuro della Ferrari io e Luca abbiamo discusso a lungo -aggiunge in un comunicato MArchionne-. Il nostro comune desiderio di vedere la Ferrari esprimere tutto il suo vero potenziale in pista ci ha portato ad alcune incomprensioni che si sono manifestate pubblicamente nello scorso weekend".

IL SALUTO DI JOHN ELKANN

"Desidero ringraziare Luca a nome della mia famiglia e a titolo personale per quanto ha fatto per la Fiat e la Ferrari. A Luca vanno i miei auguri per il suo futuro professionale e imprenditoriale, con la speranza, certamente condivisa, di vedere presto la Ferrari tornare a vincere".