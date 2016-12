F1, Fernando Alonso: "Posizioni regalate, grazie ad Hamilton e Massa"

18:45 - Fernando Alonso ringrazia gli avversari per il 5° posto sulla griglia ungherese: "Sappiamo che per noi la qualifica è sempre difficile, ma anche oggi ci hanno regalato qualche posizione, con Hamilton che ha preso fuoco e qualche problema per Massa. Partirò dalla parte pulita della pista e questo è importante, perché essere al 3°-4° posto alla prima curva potrebbe fare la differenza in gara. Probabilmente pioverà, ma saremo pronti".

Lo spagnolo guarda con ottimismo alla gara, ma senza sottovalutare le variabili: "Non abbiamo visto tanta pioggia oggi, mentre in gara è prevista al 90%. Dobbiamo essere pronti, perché abbiamo possibilità di lottare con quelli davanti. Abbiamo un buon passo, sono abbastanza ottimista".



Non è invece contento Kimi Raikkonen, che spiega: "Il piano era quello di uscire ancora. Ma il Team mi ha detto andava bene cosi. Ho chiesto se fossero sicuri e questo è il risultato finale... E' andata cosi oggi, ma dovrò vedere quello che succede domani. Aspettiamo di capire cosa succederà, consapevoli di partire da una posizione difficile. Vedremo cosa potremo fare, ma la macchina è andata bene fin qui".