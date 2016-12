F1, Fernando Alonso: "Almeno ho lottato con i primi"

18:04 - Fernando Alonso commenta il 4° posto di Singapore, prendendolo con filosofia: "Quello durante la Safety Car è stato sicuramente un momento sbagliato per fare il nostro pit-stop. Avevamo una strategia buona, ma dovevamo andare per forza al cambio gomme. Questa volta la Safety Car ci ha rovinato i piani. E' stato comunque un buon weekend per noi e per me specialmente, perché finalmente ho lottato fino all'ultimo per il podio. Una bella sensazione".

Proprio sul cambio gomme, lo spagnolo precisa: "Hamilton ha fatto uguale. Ha cambiato durante la Safety, ma lui ha una macchina con un passo migliore di 2". Noi non potevamo fare lo stesso ritmo... Abbiamo comunque fatto vedere di aver migliorato e di lavorare per tornare competitivi. C'è stata un po' di sfortuna qui, ma ho avuto buone sensazioni durante tutta la gara, fino al traguardo".



Meno entusiasta Kimi Raikkonen, che spiega: "Sono rimasto dietro alla Williams di Massa e Bottas per tutta la gara. Così ho rovinato le gomme, che anche dopo il cambio durante la Safety Car faticavano a restare in temperatura. Difficile trovare il passo quando segui altre auto... Ma miglioriamo continuamente e dopo le qualifiche, direi che oggi non è andata bene e ho perso tempo nel traffico, sono deluso".