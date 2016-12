Zeman: "Il mio calcio non è poi così vecchio..."

10:46 - "Oggi non mi posso lamentare...": Zdenek Zeman non cambia dopo il 4-1 del suo Cagliari a S.Siro: "Fare quattro gol a Milano non è mai facile. Oggi è stata la prestazione migliore da inizio campionato anche se nelle gare precedenti non eravamo andati male. Adesso spero che la squadra si ricordi di questa gara per migliorare quello che non va. E spero anche che chi ci dava per retrocessi abbia modo di riflettere. Il mio calcio non è poi così passato di moda".

Aggiunge: "Oggi abbiamo messo in difficoltà una squadra come l'Inter che per molti è una squadra da scudetto, ma oggi abbiamo giocato meglio noi".

Lo scudetto fra Juve e Roma. Già finita? "Parlare dopo 5 partite è difficile, Juventus e Roma sono partite bene, anche se ho visto che ogni tanto soffrono anche loro. Il campionato è lungo e le squadre di Milano, così come il Napoli sono attrezzate, il periodo nero per tutti finirà".