Utd, eroe Fellaini: salva tifosa travolta dopo il gol di Rashford

Il gol partita contro l'Hull City l'ha segnato al 93' Marcus Rashford, ma l'eroe di giornata per lo United è stato Marouane Fellaini. Subito dopo la rete del vantaggio in extremis, il belga è corso infatti a salvare una donna schiacciata a bordocampo dalla calca dei supporter dei Red Devils in festa. Incastrata tra i seggiolini della prima fila e i cartelloni pubblicitari, la tifosa è stata presa per mano da Fellaini, che l'ha aiutata a liberarsi.

Tutto è successo in pochi attimi. Il gol di Rashford, pesantissimo, fa esplodere il pubblico, che si riversa in avanti per festeggiare, travolgendo alcuni tifosi in prima fila. Una situazione di pericolo che il gigante belga dello United ha subito notato, correndo verso la signora in difficoltà e attirando l'attenzione degli steward. Marouane ha teso la mano alla donna per aiutarla a liberarsi dalla calca, cercando di calmare gli animi con la sua presenza ed evitando il peggio.