Uefa, sì alla goal-line technology per le finali di Champions ed Europa League 2016

La Uefa anticipa i tempi per la goal-line technology. Secondo quanto riferito dal portavoce Pedro Pinto, l'Esecutivo ha deciso di utilizzare il sistema tecnologico già in occasione della finale di Champions League 2016 in programma allo Stadio Meazza e in quella di Europa League di Basilea. Secondo i programmi iniziali dell'Uefa, la tecnologia avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione in Champions ed E. League.